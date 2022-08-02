نسبة الاصابة بكورونا في العراق مستقرة عند 19%

2022/08/02 | 17:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقرت نسبة الاصابة بكورونا في العراق عند 19% خلال اليومين الماضيين، بعد ان بلغت الذروة عند 35% كاعلى نسبة مسجلة منذ ظهور فيروس كورونا في العراق.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 1344 اصابة باجراء 7028 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 19% فقط.

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