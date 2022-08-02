تعداد سكان الصين يبدأ بالانخفاض.. وخطط

2022/08/02 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيبدأ عدد سكان الصين بالانخفاض بحلول العام 2025، رغم إنهاء العمل بسياسة الطفل الواحد بهدف تشجيع الولادات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حسبما اعلنت وزارة الصحة.

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