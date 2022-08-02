مدرب منتخبنا الوطني للناشئين: وستلاحظون تطور المنتخب بمرور الوقت

2022/08/02 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، احمد كاظم، اليوم الثلاثاء، انه سيتم ملاحظة تطور المنتخب بمرور الوقت.

وقال كاظم في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال لم يطلب مني تحقيق النتائج وستلاحظون تطور المنتخب بمرور الوقت".

واضاف: "طالبت اتحاد الكرة بضرورة اقامة معسكر تدريبي مغلق في أربيل للتعرف على لاعبي المنتخب وسنواجه الإمارات ودياً خلال فترة المعسكر للوقوف على مستوى اللاعبين".

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