وصول خيام الاعتصام الى ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء (صورة)

2022/08/02 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلت مساء اليوم الثلاثاء، خيام الاعتصام الى ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء.

وأصدر مدير مكتب الصدر إبراهيم الجابري، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن دعوة انسحاب المعتصمين من البرلمان.

وقال الجابري في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الإخلاء يشمل قاعة مجلس النواب فقط وعلى المتظاهرين المعتصمين الاستمرار بالتواجد داخل جميع اروقة مبنى مجلس النواب دون اي انسحاب".

وفي وقت سابق، اصدر وزير الصدر صالح محمد العراقي توجيها للمتظاهرين باخلاء مبنى مجلس النواب.

وقال العراقي، في تدوينة له رصدتها (بغداد اليوم)، إنه "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثـوار الابطال تقرر مايلي:

أولاً: إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72ساعة من تاريخ هذا المنشور.

ثانياً: إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الإعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً.

ثالثاً: ديمومة الإعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً، لذا يجب تنظيم الإعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة.

رابعاً: إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.

خامساً: نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والإهتمام بكل ما يلزم ".

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