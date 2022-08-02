العراق يسجل ارتفاعاً طفيفاً باصابات الجائحة

2022/08/02 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت وزارة الصحة، 1344 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بجائحة كورونا لليوم الثلاثاء 2 آب 2022.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت كذلك حالتي وفاة و2875 حالة تعافٍ من الفيروس ".

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 7278".

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