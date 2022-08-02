2022/08/02 | 17:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WT45agkJpdo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتصام مستمر في "بيت الشعب" ودعوات تهدئة تتصاعد | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتصام مستمر في "بيت الشعب" ودعوات تهدئة تتصاعد | تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).