جهاز الأمن الوطني يُلقي القبض على شخص يُتاجر بتزوير العملات في محافظة كركوك (صورة)

2022/08/02 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام جهاز الأمن الوطني بعملية نوعية وبأشراف قائد المقر المتقدم ومتابعة ميدانية من قبل مدير مديرية أمن محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية بالتنسيق مع مقر قيادة المقر المتقدم تمكنت مفارز الامن الوطني وبكمين محكم من القاء القبض على شخص يتاجر بالعملات النقدية في محافظة كركوك .

في الوقت الذي تؤكد هذه العملية اقتدار جهاز الامن الوطني العراقي متمثلاً بمديرية أمن كركوك في تعقّب العصابات الاجرامية والتخريبية، نعاهد أبناء شعبنا الكريم على بقاء الجهاز صمام أمان للأمن الوطني العراقي ونحث المواطنين على ادامة التعاون مع الاجهزة الامنية لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار خدمة للمصلحة العامة .

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