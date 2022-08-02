الطاقة الإيرانية تضخ الغاز في أجهزة الطرد ردا على الحظر الأمريكي الجديد

2022/08/02 | 17:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، 08/02/2022، أن قيام وكالة الطاقة الذرية الإيرانية...

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