بالصور.. المتظاهرون يباشرون بإخلاء مبنى البرلمان وتنظيفه

2022/08/02 | 17:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

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المتظاهرون يباشرون بإخلاء مبنى البرلمان وتنظيفه أولاً على المسلة.

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