العمل تُعيد ألف دينار استقطع بـ

2022/08/02 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إعادة ألف دينار استقطع بـ"الخطأ" من رواتب الإعانة الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الخطأ حدث نتيجة لاصابة النظام الالكتروني الخاص بدفع مبالغ الاعانة الاجتماعية عبر البطاقات الذكية من قبل المصرف بخلل فني بسبب تزامن اطلاقها مع اطلاق رواتب مؤسسات اخرى".

وأضافت، أنه "وحرصا من رئيس هيئة الحماية الاجتماعية سناء الموسوي على عدم استقطاع اية مبالغ من الاعانة الاجتماعية، فقد تمت إعادة المبلغ المستقطع خطأ من قبل المصرف الى بطاقات المستفيدين والبالغ 1000 دينار".

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