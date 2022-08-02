روسيا تحذر الولايات المتحدة من عدوان مسلح حول تايوان

2022/08/02 | 17:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صرح رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الشيوخ الروسي، أندريه كليموف، منذ قليل صباح اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان قد تؤدي إلى نزاع مسلح، وقد تتطور إلى حرب عدائية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وحذر مسؤول روسيا من العواقب الوخيمة […]

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