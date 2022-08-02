2022/08/02 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -9fs1hDE_Dk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | في استعراض القوى من المنتصر التيار ام الإطار | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | في استعراض القوى من المنتصر التيار ام الإطار | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).