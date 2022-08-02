2022/08/02 | 17:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zqW6JB0frb4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | قرار تمليك الأراضي الزراعية بين تفعيل القرار وحل مشكلة المتجاوزين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | قرار تمليك الأراضي الزراعية بين تفعيل القرار وحل مشكلة المتجاوزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).