الجابري يوضح عملية انسحاب المتظاهرين من مجلس النواب

2022/08/02 | 17:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مدير مكتب الصدر، إبراهيم الجابري، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن انسحاب المتظاهرين من البرلمان.

وقال في بيان تلقته خبر برس (واخ)، ان “الإخلاء يشمل قاعة مجلس النواب فقط”.

وأكد الجابري “على المتظاهرين المعتصمين الاستمرار بالتواجد داخل جميع أروقة مبنى مجلس النواب من دون أي انسحاب”.

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