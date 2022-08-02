عملية أمنية مشتركة تباشر بتفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين صلاح الدين ونينوى

2022/08/02 | 17:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد المتمثلة باللواء 51 بالحشد وبمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب فوج صلاح الدين واللواء 91 بالجيش، باشرت بتفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين صلاح الدين ونينوى.

وشهدت العملية مسح وتفتيش المناطق من “الصكورات” الى “مجباس الغنيمة” وتطهير جميع الأنفاق والوديان.

وتواصل قيادة عمليات صلاح الدين للحشد عملياتها في مختلف المناطق ضمن قاطع المسؤولية وفق الخطط الأمنية المرسومة.

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