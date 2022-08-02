حالة وفاة واحدة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

2022/08/02 | 17:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، أن “المختبرات الصحية سجّلت اليوم 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 3511 حالة للشفاء”.

وأضافت، أنه “تم تلقي 7278 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالجائحة”.

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