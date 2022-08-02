2022/08/02 | 17:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

وقّع المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا عقداً «طويل الأمد» مع ليفربول، بحسب ما أعلن وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء.ولم يتم الإعلان عن المدّة المحدّدة للعقد أو قيمته، لكن تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أن المهاجم الذي انضم إلى ليفربول عام 2020 من ولفرهامبتون واندررز، التزم بالبقاء في ملعب أنفيلد حتى عام 2027.ويُعدّ اللاعب البالغ 25 عاماً من العناصر الهامة في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، إذ سجّل في مشواره مع الحُمر حتى الآن 34 هدفاً في 85 مباراة.ويغيب جوتا راهناً عن تشكيلة ليفربول لإصابة عضلية بفخذه، وبالتالي عن مباراة فريقه الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أمام فولهام السبت.وقال جوتا لموقع النادي الرسمي: أ«نا فخور حقاً.



منذ وصولي قبل سنتين، فرضت نفسي لاعباً هاماً في هذا الفريق وهذا ما أردته منذ البداية».وتابع: «التوقيع لأمد طويل يؤكّد ثقة النادي بي».وسيكون جوتا جزءاً من هجوم ليفربول هذا الموسم، بمشاركة كل من المصري محمد صلاح، الكولومبي لويس دياس، البرازيلي روبرتو فيرمينو والأوروجوياني داروين نونييس بديل السنغالي ساديو مانيه المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يحتفظ بجوتا حتى 2027) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يحتفظ بجوتا حتى 2027) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).