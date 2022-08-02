ألوان ناعمة وقمصان مثيرة.. آخر صيحات فساتين الأعراس بأسبوع الأزياء الراقية في الهند

2022/08/02 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ألوان أكثر نعومة، إلى قمصان مثيرة جدًا، إليك صيحات أزياء الأعراس الرئيسية التي تمايلت على مدرّج أسبوع الأزياء الراقية في الهند.

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