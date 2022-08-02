ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم عربي آخر لمزاملة محمد صلاح

2022/08/02 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يدرس فكرة التعاقد مع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم فريق ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويرتبط إسماعيل بن ناصر بعقد مع نادي ميلان، ينتهي في يونيو 2023، ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود بخصوص تمديد العقد، وذلك منذ قدوم الشركة الأمريكية "ريد بريد"، التي اشترت أسهما في النادي، وفقا لتقارير إعلامية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، المتخصص في أخبار الانتقالات في إيطاليا، أن ليفربول يرغب في التعاقد مع بن ناصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لـ"كالتشيو ميركاتو"، فإن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يبحث عن بديل للاعبه الإنجليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين، الذي تعرض لإصابة قوية خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ووضع قائمة مختصرة من 3 أسماء، على رأسها إسماعيل بن ناصر، وكذلك التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب إنتر ميلان، والفرنسي أدريان رابيو، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس.

ويعتبر بن ناصر الأوفر حظا، ومرشح بقوة لمزاملة النجم المصري محمد صلاح في "الريدز"، كون كلوب معجب كثيرا بقدرات لاعب "الخضر"، بعد لفته الأنظار مع "الروسينيري" خلال المواسم الأخيرة، حيث بات أحدة أعمدة بطل الدوري الإيطالي.

يذكر أن عقد بن ناصر يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل عن ميلان إلى ناد غير إيطالي مقابل 50 مليون يورو.

وسبق لإسماعيل بن ناصر أن خاض تجربة غير موفقة في الدوري الإنجليزي مع نادي أرسنال خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و2017.

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