2022/08/02 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 10 معاملات كمركية مزورة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، إنه “بعملية استندت إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 10 معاملات كمركية مزورة في منفذ ام قصر الاوسط المركز الخبري الوطني.

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