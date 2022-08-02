فيديو.. رئيسة مجلس النواب الأميركي تصل تايوان

2022/08/02 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة رويترز، الثلاثاء، إن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية ربما تضم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من بين ركابها، توجهت إلى تايوان قادمة من ماليزيا.

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