الجابري يوضح بشأن وزير الصدر بالاسحاب من قاعة البرلمان

2022/08/02 | 18:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه وزير السيد.

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