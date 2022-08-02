2022/08/02 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل.قوة من اللواء 41 بالحشد والقوات الأمنية ينفذون عملية تفتيش أمنية جنوب سامراء نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد والقوات الامنية، الثلاثاء، عملية تفتيش امنية جنوب مدينة سامراء المقدسة.وانطلقت قوة مشتركة من اللواء 41 والقوات الامنية بعملية تفتيش جنوب سامراء شملت بساتين وأحراش منطقة زور البو حشمة في ناحية يثرب.وتتواصل العملية […]

ظهرت المقالة الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية تفتيش أمنية جنوب سامراء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية تفتيش أمنية جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية تفتيش أمنية جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).