2022/08/02 | 18:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد موقع FLIGHTRADAR24، بأنه من المتوقع هبوط الطائرة التي تقل رئيس مجلس النواب الأمريكي...

ظهرت المقالة طائرة بيلوسي تقترب من تايوان..



والصين تصدر الإنذار الأخير أولاً على المسلة.

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