2022/08/02 | 18:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اظهرت صورة حلصت عليها وكالة المسلة، 08/02/2022، خلو قاعات البرلمان من انصار التيار الصدري...

ظهرت المقالة بالصورة..



قاعات البرلمان تخلو من انصار التيار الصدري أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. قاعات البرلمان تخلو من انصار التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. قاعات البرلمان تخلو من انصار التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).