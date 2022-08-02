غسيلُ الأموالِ والأنفُسِ والوجوهِ المُريبة

2022/08/02 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

في الاقتصاد، كما في القانون، فإنّ

عملية غسيل الأموال Money laundering هي جريمة

اقتصادية تهدف إلى منح الأموال مجهولة

ومشبوهة المصدر"شرعيّة قانونيّة"، وذلك

من أجل امتلا

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