2022/08/02 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يخول أمانة بغداد بتنفيذ مشاريع في العاصمة بكوادرها الخاصة المركز الخبري الوطني.

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