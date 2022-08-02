2022/08/02 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشف المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة الأمور التنظيمية لاعتصام الصدريين في المنطقة الخضراء.وقال العراقي في تغريدة تابعها /المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصدر يعلن تشكيل لجنة خاصة لتقديم كافة الامور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين المركز الخبري الوطني.

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