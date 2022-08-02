بيلوسي تدلي بأول تصريح لها بعد وصولها تايوان

2022/08/02 | 18:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين هددت بإسقاط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

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