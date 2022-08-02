2022/08/02 | 19:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f-BKBgN_b-8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك .. مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق مشروعاً لترميم 50 مدرسة بكلفة نصف مليون دولار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك .. مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق مشروعاً لترميم 50 مدرسة بكلفة نصف مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).