علقت سيارتها وسط فيضان.. شاهد كيف أنقذت الشرطة سيدة من الموت غرقًا

2022/08/02 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر فيديو درامي إنقاذ سيدة من مياه فيضانات متدفقة في أريزونا.السائقة كانت عالقة في مركبة في مجرى مياه ويكس ووش الذي يبعد 40 ميلًا من فينكس.

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