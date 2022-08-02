2022/08/02 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، إن زيارتها لتايوان لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع سياسة واشنطن إزاء الصين، التي استنكرت التصرفات الأميركية "الخطيرة للغاية" في تايوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي: الزيارة تؤكد التزامنا تجاه تايوان.. وبكين تهدد بـ"عمليات عسكرية محددة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي: الزيارة تؤكد التزامنا تجاه تايوان.. وبكين تهدد بـ"عمليات عسكرية محددة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).