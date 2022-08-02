2022/08/02 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم المواقع التي شهدت أحداث ساخنة في بغداد خلال الأيام الماضية شاهد..اهم المواقع التي شهدت أحداث ساخنة في بغداد #المنطقه_الخضراء#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/2HHmZF8Kso — قناة التغيير (@AlTaghierTV) August 2, 2022

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