التيار الصدري يشكل لجنة خاصة لتنظيم الاعتصامات

2022/08/02 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مقرب من التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة خاصة بتنظيم اعتصام الخضراء في بغداد.وقال صالح محمد العراقي، في تغريدة عبر تويتر، “نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الاعتصام الشعبي لثوار محر الحرام فقد تقرر تشكيل لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة وتقديم كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين، على أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من وزير القائد (صلاح محمد العراقي) حصراً”.

وبين، أن اللجنة تتكون من (حازم الاعرجي، ابراهيم الجابري، حاكم الزاملي، محمد العبودي، تحسين الحميداوي، حسن الكعبي، وشيماء العبيدي).

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