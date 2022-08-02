وزير السيد مقتدى يطرح اسماء لجنة لتنظيم التظاهرات

2022/08/02 | 19:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسمه تعالى

نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ومن أجل تنظيم وديمومة الإعتصام الشعبي لثوّار محرّم الحرام فقد تقرّر تشكيل لجنة خاصّة للقيام بهذه المهمّة وتقديم كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين..



على أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من خلال وزير القائد (الحاج صالح محمد العراقي) حصراً.

أسماء اللجنة:

١.



السيد حازم الأعرجي

2-السيد إبراهيم الجابري

3- السيد حاكم الزاملي

4- الشيخ محمد العبودي

5- الأخ تحسين الحميداوي

6-الأخ حسن نجل الشيخ علي الكعبي

7-الأخت شيماء العبيدي

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