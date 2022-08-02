2022/08/02 | 19:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الطائرة الخاصة لرئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التايوانية تايبيه، وذلك برغم التحذيرات الصينية من مغبة الزيارة إلى الجزيرة.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عامًا)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أميركية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

وتعد بيلوسي أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عام 1997.

وترى الصين أن زيارة مسؤول أميركي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عامًا، تحمل اعترافًا ضمنيًا من أميركا باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءًا أساسيًا من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعدّها بكين جزءاً من البلاد، فيما شدّدت واشنطن على أن رئيس مجلس النواب الأميركي من حقها أن تجري الزيارة في حال أرادت ذلك.

من جانبها، حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من الزيارة، وأشارت إلى أن إقدامها على الذهاب إلى تايوان يعد “عملاً استفزازيًا” يضع أميركا في مسار تصادمي مع الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي تصل تايوان وسط تحذير روسي – صيني) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي تصل تايوان وسط تحذير روسي – صيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).