إخماد حريق داخل مخزن للإلكترونيات والحاسبات وسط بغداد

2022/08/02 | 19:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع داخل مخزن للإلكترونيات وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، إنه ” بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان سيطرت فرقها على حادث حريق اندلع داخل مخازن شركة “أفق الشبكة” للإلكترونيات والحاسبات في منطقة الجادرية وسط بغداد”.

وأضافت، أن “فرقها استنفرت وطوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المنازل السكنية المجاورة لموقع الحادث لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط الشركة ومخازنها لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وأوضحت أنه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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