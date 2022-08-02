متحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات ولا تنجر إلى العنف

2022/08/02 | 19:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، 08/02/2022، أبرز قرارات مجلس الوزراء...

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