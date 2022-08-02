2022/08/02 | 19:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إنجاز أعمال منصة الرقم الوظيفي، وفيما حددت آلية الاستقطاع ومدتها من الراتب الاسمي أكدت أن الشروع بإطلاق المشروع يتوقف على إجراء واحد.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الرقم الوظيفي منصة الكترونية تتضمن بيانات تفصيلية عن موظفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من التخطيط بشأن آلية الاستقطاع من رواتب الموظفين في منصة الرقم الوظيفي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من التخطيط بشأن آلية الاستقطاع من رواتب الموظفين في منصة الرقم الوظيفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).