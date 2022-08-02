لجنة تابعة لـ

2022/08/02 | 19:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصدران من وفود منظمة "أوبك+" إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.جاء ذلك بحسب تصريحاته نقلتها وكالة أنباء "رويترز"، حيث من المقرر أن …

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