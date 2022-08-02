تراجعات تسيطر على 4 بورصات خليجية.. التوترات العالمية لم تنته بعد!

2022/08/02 | 19:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: أغلقت 4 أسواق أسهم خليجية على انخفاض بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن سيطرت الهبوط على أسعار النفط، والمخاوف على أداء الأسواق العالمية بسبب تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن قبل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي …

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