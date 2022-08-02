لحظة وصول بيلوسي إلى تايوان في تحدٍ لتحذيرات الصين

2022/08/02 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى مدينة تايبيه، لتكون أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي بنفس منصبها إلى تايوان منذ 25 عامًا.

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