2022/08/02 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أكد التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، استمرار الاجتماعات من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لانجاح صلاة الجمعة التي ستُقام في العاصمة بغداد.وقال اعلام تابع للتيار في بيان: استمرار اجتماعات ولقاءات رجال الصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الان..اجتماع صدري لمناقشة صلاة الجمعة والتي ستشارك بها 4 محافظات المركز الخبري الوطني.

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