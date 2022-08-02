ناظم يوضح أبرز قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

2022/08/02 | 20:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات.

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