علاقة صبي وتاجر وقصة ترك اليهودية لاعتناق الإسلام.. تلفيق بعد 20 عاما

2022/08/02 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات آلاف التفاعلات حصدتها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعيّ تتناول قصّة فيلم فرنسيّ قيل إنّه مقتبس عن قصّة حقيقيّة لرجل مسلم كان يمتلك متجراً في حي يهوديّ في فرنسا وقد جمعته علاقة مع صبيّ يهوديّ أخذ يعلّمه الحياة من خلال القرآن حتى اعتنق الإسلام وراح يبشّر به في أفريقيا.

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