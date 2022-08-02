شمول طلبة السادس الإبتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس بأداء امتحانات الدور الثاني

2022/08/02 | 20:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، شمول طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس، بأداء امتحانات الدور الثاني.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي وبعد اجتماعه مع لجنة التربية النيابية، عقد اجتماعاً مع هيئة الرأي في الوزارة لمناقشة إمكان شمول طلبة الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بإمتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022”.

وأوضح البيان أن “الدليمي عرض القرار على القيادات العليا في الوزارة ضمن اجتماع هيئة الرأي، وتم التصويت عليه بالإجماع؛ مراعاةً لظروف الطلبة بصورة عامة”.

ودعا الدليمي الطلبة إلى “استثمار هذه الفرصة التي منحت لهم والمثابرة لتحقيق حلم النجاح”.

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