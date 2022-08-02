بينهما قرارين للمنتخب الوطني.. ناظم يوضح ابرز قرارات مجلس الوزراء التي خرجت بها جلسة اليوم

2022/08/02 | 20:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أبرز قرارات مجلس الوزراء والمواقف الحكومية التي خرجت بها جلسة اليوم، فيما كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن قرارين يخصان المنتخب الوطني وخليجي 25 في البصرة.

وقال ناظم خلال مؤتمر أعقب جلسة مجلس الوزراء اليوم وحضره مراسل وكالة خبر برس (واخ) إن “رئيس الوزراء يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة حوار حقيقي والحكومة تعمل منذ سنتين في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تتوجه إليه”.

وأضاف إن “الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات ولا تنجر إلى العنف على الإطلاق وهي على استعداد لدعم الحوار الحقيقي والوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأيام العصيبة”.

وعن قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم أوضح إن “مجلس الوزراء استضاف نائب العمليات المشتركة لمناقشة الأوضاع على الحدود العراقية – التركية وقرر تمويل العمليات المشتركة لبناء مخافر على هذه الحدود”.

وتابع إن “مجلس الوزراء قرر بيع أكثر من 58 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، وقرر أيضاً تخويل أمانة بغداد بتنفيذ مشاريع في العاصمة بكوادرها الخاصة”.

بدوره أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إن “مجلس الوزراء قرر تمويل اتحاد الكرة بـ 3 مليارات دينار لدعم المنتخب الوطني وأيضاً تحويل مبالغ من الميزانية التشغيلية للبترودولار لدعم خليجي 25”.

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