2022/08/02 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ اختلفت المواقف مجددا، حول مبادرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الأزمة السياسية في البلد، ففيما رحب الإطار التنسيقي بها، وأكد أنه يرحب بأي مبادرة للخروج من المأزق الحالي، بقي التيار الصدري متمسكا بموقفه الرافض لأي حوار، لكنه وضع شروطا في حال الموافقة على المبادرة، أبرزها استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون منها، وهذا وسط […]

ظهرت المقالة الفرصة الأخيرة..



هل تنجح مبادرة الكاظمي؟ أولاً على ايرث نيوز.

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