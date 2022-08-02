الأنواء تعلق بشأن

2022/08/02 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيعلقت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، على أنباء توقعت تعرض الكرة الأرضية لعاصفة شمسية يوم غد الأربعاء، فيما توقعت موعد انتهاء جمرة القيظ وحددت أسباب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا توجد معلومات بشأن حصول عاصفة شمسية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف، أن "هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، وصدر تحذير جوي حسب قسم الأنواء الجوية بهذا الارتفاع ابتداء من يوم أمس الإثنين والتي ستؤثر على المناطق الوسطى والجنوبية حيث تصل درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية"، مشيرا الى ان "بغداد والأنبار سجلتا اليوم درجة حرارة 50م، فيما سجلت كربلاء المقدسة 51م والبصرة والعمارة 46 م لكل منهما".وتابع أن "البصرة سجلت يوم أمس الأحد 45 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والذي ساعد على انخفاض درجات الحرارة خاصة"، لافتا الى ان "موجة الحر ستبقى الى يوم الجمعة المقبلة".وأكد أنه "منذ منتصف شهر تموز بدأت بوادر الصيف اللاهب التي تنتهي في النصف الاول من شهر آب والتي تسمى بجمرة القيظ، والتي تكون درجات الحرارة عالية ونسبة الرطوبة عالية والرياح ساكنة"، موضحا ان "كل هذه المؤثرات تؤدي لارتفاع درجات الحرارة وهي مقاربة للسنوات الماضية".وبين أن "ارتفاع درجات الحرارة هو نتيجة الاحتباس الحراري في هذه الفترة التي تحدد باوقات معينة من نصف شهر تموز الى النصف الاول من شهر آب والتي تعتبر فترة الصيف اللاهب"، مشيرا إلى أن "هذا الارتفاع بسبب تعمق المنخفض الموسمي الحراري المتشكل على الأراضي الهندية".

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