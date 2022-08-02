للمرة الثانية على التوالي.. طائرات تركية تقصف قرية شمال العراق

2022/08/02 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قصفت طائرات حربية تركية عصر اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية قرية (سكيري) التابعة لمنطقة نهيلي في قضاء آميدية.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الطائرات الحربية التركية تقصف باستمرار منطقتهم وعصر اليوم قصفت للمرة الثانية (سوري سكيري) بمحيط قرية سكيري".

وأضاف أن "الجنود الاتراك قاموا بتثبيت العديد من النقاط العسكرية في المنطقة والحقوا خسائر بسكان القرى الذين لا يمكنهم ادارة بساتينهم، بسبب القصف التركي المستمر للمنطقة".

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